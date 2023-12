Polizei Duisburg

Hamborn: 55.500 Euro in Kleiderspende - Ehrliche Finder bringen Geld zur Polizei

Bereits Anfang Dezember hatte ein Mann im Café Klamotte der Caritas an der Von-der-Mark-Straße eine Tüte mit Altkleidern abgegeben. Soweit nicht ungewöhnlich, was jedoch besonders war, war ein Fund der zwei Mitarbeitern bei der Durchsicht der Kleidung in die Hände fiel: ein Umschlag mit 55.500 Euro - versteckt in einem Strumpf.

Die beiden Mitarbeiter brachten das Geld zur Polizeiwache Hamborn. Die Kriminalpolizei ermittelte einen 69-Jährigen, der bei der Abgabe der Altkleider nicht mehr daran gedacht hatte, dass der Umschlag noch im Strumpf steckte. Dankbar nahm er sein Geld in Empfang und freute sich, dass er es vollständig zurückerhalten hatte.

