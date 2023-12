POL-DU: Stadtgebiet: Polizei und Stadt Duisburg gemeinsam im Silvestereinsatz - Kommen Sie gut ins neue Jahr!

Duisburg (ots) - Anlässlich einer Ruhestörung wurde am Abend des 1. Weihnachtstages (25. Dezember) eine Streifenwagenbesatzung gegen 20 Uhr zur Horststraße gerufen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand zeigte sich unter anderem ein alkoholisierter 30-Jähriger in der Wohnung nicht mit dem Polizeieinsatz einverstanden. Er reagierte sichtlich aufgebracht, trat und schlug nach den Einsatzkräften. Daraufhin sollte er in ...

