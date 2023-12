Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigungen an Pkw und Graffiti

Rudolstadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Bereich Hinter der Mauer und Mauerstraße an mehreren Pkw die Kennzeichentafeln abmontiert und neben den Fahrzeugen abgelegt. An mindestens einem Pkw entstand dadurch Sachschaden. Während der polizeilichen Aufnahme wurden neben Graffiti in den oben genannten Straßen auch weitere in der Marktstraße und Freiligrathstraße festgestellt. Möglicherweise besteht zwischen den Taten ein Zusammenhang. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Saalfeld entgegen.

