Polizei Bielefeld

POL-BI: Kinderwagen für Getränke-Diebstahl genutzt - Täter in Haft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gellershagen-

Wie bereits berichtet, entwendete ein Täter aus einem Keller eines Restaurants umfangreich Getränke. Zeugen gaben der Polizei wichtige Hinweise zu dem Täter, der bereits in Untersuchungshaft sitzt.

Nach einem Zeugenaufruf wegen Diebstahl von zahlreichen Getränken meldeten sich Zeugen bei der Polizei Bielefeld.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5585899

Die Bielefelder beschrieben dem Kriminalbeamten einen verdächtigen Mann, der zwei 30 Liter Fässer in einem Kinderwagen transportiert hatte. Sie erkannten eine Ähnlichkeit zu einem bekannten ehemaligen Fußballspieler. Anhand der Beschreibung führten die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu einem polizeibekannten 40-Jährigen, der derzeit in Untersuchungshaft sitzt.

Der wohnungslose 40-Jährige war am Dienstagmittag, 12.09.2023, bei dem Diebstahl von Shampoo-Flaschen in einem Verbrauchermarkt in der Kurze Straße von dem Ladendetektiv angesprochen worden. Der Dieb stieß den Mitarbeiter zurück und versuchte zu flüchten. Der Detektiv rief die Polizei, nachdem es ihm gelungen war, den Flüchtenden zu stoppen. Die eingesetzten Streifenbeamten fanden bei dem 40-Jährigen weiteres Diebesgut im Rucksack und nahmen ihn vorläufig fest.

Der drogenabhängige Täter steht zudem im Verdacht, am 27.08.2023 ein Pedelec vor einem Einkaufsmarkt an der Babenhauser Straße gestohlen zu haben. Er wurde am Mittwoch, 13.09.2023 dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell