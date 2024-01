Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Räuber stehlen Fahrrad

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am Samstagabend (30. Dezember, 18:45 Uhr) einen 19-Jährigen auf dem Pappelweg am Alten Angerbach (nahe Altenbrucher Damm) ausgeraubt. Der junge Mann schilderte der Polizei, dass er mit seinem Fahrrad unterwegs war, als er plötzlich von den zwei Räubern vom Rad gestoßen wurde. Sie flüchteten mit dem bordeauxroten Damenfahrrad, zwei Säcken Katzenfutter und einem Schlüsselbund als Beute in unbekannte Richtung; der 19-Jährige blieb unverletzt zurück.

Er schätzt die Täter auf 20 bis 30 Jahre. Einer von ihnen hat dunkles, schulterlanges Haar und trug eine Hose in Camouflageoptik sowie eine Winterjacke. Wer kann Angaben zu den Räubern machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell