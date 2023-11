Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall mit Pony

Breckerfeld

Datum: 12.11.2023/ Uhrzeit: 13:12 Uhr/ Dauer: ca. 1 Stunde/ Einsatzstelle: Deller Straße/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Rettungsdienst/ Notfallseelsorge/ Veterinäramt/ Tierarzt/ Bericht (lb): Am Sonntagmittag, waren die Kameraden der Löschgruppe Delle der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld in ihrem Gerätehaus, nach der jährlichen Sammlung, zusammengekommen. Hier wurden sie gegen 13:12 Uhr auf Hilfeschreie aufmerksam und begaben sich umgehen vor das Gerätehaus. Ein Pony war bei einem Bremsvorgang aus der vorderen Klappe eines Pferdehängers auf die Straße gestürzt und unter den Hänger geraten. Die ehrenamtlichen Kräfte sicherten die Einsatzstelle sofort ab und konnten das Pony schnell unter dem Hänger befreien. Für die Besitzer wurden der Rettungsdienst und die Notfallseelsorge zur Einsatzstelle alarmiert. Das Pony wurde durch das Veterinäramt und eine Tierärztin versorgt. Die Einsatzstelle konnte nach Eintreffen der Tierärztin, um 14:20 Uhr an diese übergeben und der Einsatz beendet werden. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

