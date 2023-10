Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Brand am Reiterhof Bühren

Breckerfeld (ots)

Datum: 30.10.2023/ Uhrzeit: 09:49 Uhr/ Dauer: ca. 4,5 Stunden/ Einsatzstelle: Bühren/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Feuerwehr Ennepetal, Feuerwehr Schwelm, Feuerwehr Gevelsberg, Kreisfeuerwehrzentrale/ Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Energieversorger/ Bericht (hb): Am Montagvormittag wurde der Feuerwehr Breckerfeld ein Feuer im Gebäude am Reiterhof Bühren gemeldet. Der ersteintreffende Rettungsdienst bestätigte die Meldung über Funk. Im ersten Obergeschoß einer Reithalle stand eine Küche in Vollbrand. Sämtliche Personen und auch Tiere waren bereits in Sicherheit gebracht worden. Aufgrund der zu erwartenden Einsatzmaßnahmen wurde die Alarmstufe daraufhin erhöht und weitere Einheiten aus Ennepetal, Schwelm und Gevelsberg nachalarmiert, die zum einen den Grundschutz in Breckerfeld übernahmen und bei den Maßnahmen vor Ort, unter anderem mit einer weiteren Drehleiter unterstützten. Zur Brandbekämpfung wurden mehrere Trupps unter Atemschutz in das Gebäude geschickt, sowie mehrere C-Rohre von außen und über die Drehleiter eingesetzt. Die Flammen hatten bereits auf das Dach der Reithalle übergegriffen. Nachdem der Brand unter Kontrolle war, mussten die Küchenmöbel teilweise auseinandergenommen werden, da sich immer wieder Glutnester bildeten, die abgelöscht wurden. Die Einsatzstelle konnte nach etwa viereinhalb Stunden an die Polizei übergeben werden. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

