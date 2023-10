Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Überörtliche Hilfe

Breckerfeld (ots)

Datum: 08.10.2023/ Uhrzeit: 14:52 Uhr/ Dauer: ca. 228 Minuten/ Einsatzstelle: Ennepetal/ Einheiten: Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (cs): Je ein Fahrzeug der Löschgruppen Delle und Zurstraße der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Breckerfeld wurden am Sonntagnachmittag zur Unterstützung nach Ennepetal alarmiert. Dort fanden zwei Einsätze zeitgleich statt und viele Kräfte waren dadurch gebunden. Das Konzept des Ennepe-Ruhr-Kreises sieht dann vor, dass aus umliegenden Städten die Feuerwehren unterstützen. So machten sich zwei Fahrzeuge aus Breckerfeld auf den Weg nach Ennepetal. Zunächst standen sie in Bereitschaft. Dann wurden sie zur Unterstützung zu einem der Einsätze gerufen. Hier unterstützten zwei Trupps unter Atemschutz und als Sicherungstrupp für eingesetzte Kräfte. Der Einsatz für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute endete nach fast vier Stunden mit der Ankunft an den Gerätehäusern.

