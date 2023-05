Geldern-Lüllingen (ots) - Am Mittwochnachmittag (3. Mai 2023) gegen 15:15 Uhr war eine 76-jährige Autofahrerin mit ihrem Opel Antara auf dem Azaleenweg in Richtung der Straße An de Klus unterwegs. Als sie an der Kreuzung nach links in Richtung Kevelaer abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 7,5 Tonnen-LKW, der von links kommend vorfahrtsberechtigt auf der Straße An de Klues unterwegs war. Bei dem ...

