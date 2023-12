Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld - Komplettentwendung eines Personenkraftwagens - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Von Sonntag (10.12.2023) auf Montag (11.12.2023) ist es in der "Lornsenstraße" zu einem Fahrzeugdiebstahl durch unbekannte Täter gekommen.

Der schwarze SUV der Marke "Hyundai" stand zuvor in einer Parkbucht im öffentlichen Verkehrsraum. Die Geschädigte parkte das Fahrzeug am Sonntag gegen 16:30 Uhr in der "Lornsenstraße" ab und stellte am Folgetag gegen 16:30 Uhr den Verlust fest.

Der ungefähre Zeitwert des zweijährigen Fahrzeugs wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Zum Verbleib des Personenkraftwagens und zur genauen Vorgehensweise der unbekannten Täter ist bisher nichts bekannt.

Die gegenwärtigen Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Pinneberg geführt. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs sowie Zeugenhinweise der Diebstahlstat werden unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell