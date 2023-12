POL-SE: Halstenbek - Weiterer Wohnungseinbruchdiebstahl vom Wochenende bekannt geworden - In diesem Fall blieb es beim Versuch und der/die Täter gelangten nicht in die Wohnung

Bad Segeberg (ots) - Am Montag (11.12.2023) ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer gekommen, im Zuge dessen eine Person schwer verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich gegen 14:30 Uhr an der Einmündung "Rethfelder Ring/Eichenkamp". Ein 56-jähriger Elmshorner befuhr mit seinem grauen VW Touran den "Eichenkamp" in Richtung ...

