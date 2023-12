Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Unbekannte begehen insgesamt vier Wohnungseinbrüche - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In einem Zeitraum von Freitag (08.12.2023) bis Sonntag (10.12.2023) ist es insgesamt zu vier Wohnungseinbrüchen in Halstenbek gekommen. In zwei Fällen brachen unbekannte Täter in Einfamilienhäuser ein, in zwei anderen Fällen waren Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus betroffen.

Bei einer ersten Tat drangen unbekannte Täter im "Wolfgang-Borchert-Weg" gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten das Objekt. Der Sohn der Hauseigentümerin stellte den Einbruch am Freitag gegen 09:00 Uhr morgens fest. Die eigentliche Tat geschah in einem 22-stündigen Zeitraum vor der Feststellungszeit. Nach den ersten Erkenntnissen gab der Sohn diversen Schmuck als Stehlgut an.

Ebenfalls am Freitag drangen unbekannte Täter in einem Zeitraum von 15:15 Uhr bis 16:45 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Hagenwisch" ein. Die kurze Abwesenheit des anzeigenden Hausbewohners genügte, um Armbanduhren und ein Mobiltelefon zu entwenden.

Am folgenden Samstag in einem Zeitraum von 10:15 Uhr bis 19:50 Uhr geschah der nächste Einbruch. Dieses Mal drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der "Dockenhudener Chaussee" ein und durchsuchten alle Wohnräume. Die geschädigte Wohnungsnehmerin zeigte vorläufig das Fehlen ihrer Geldbörse samt Bargeld und weiteren privaten Gegenständen an.

Abschließend versuchten unbekannte Täter in der "Dockenhudener Chaussee" in die Nachbarwohnung der zuvor genannten Erdgeschosswohnung einzubrechen. Hier misslang ein Eindringen in die Wohnung und die Unbekannten ließen von ihrem Vorhaben ab. Die anzeigende Bewohnerin grenzte den Tatzeitraum von Samstag gegen 11:30 Uhr bis Sonntag gegen 16:00 Uhr ein.

Die vorläufig geschätzten Gesamtwerte der bei den vier Taten entwendeten Gegenstände dürften sich auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag summieren.

Die gegenwärtigen Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Pinneberg geführt. Aufgrund der örtlichen sowie zeitlichen Nähe der Taten, insbesondere bei den beiden Einbrüchen in der "Dockenhudener Chaussee", wird ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten in den jeweiligen Tatzeiträumen werden erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

