POL-SE: Halstenbek - Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruchdiebstahl im Wolfgang-Borchert-Weg

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntag (03.12.2023) ist es in der Hanna-Luca-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, in dessen Folge sich ein Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte sich der Unfall in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr ereignet ...

mehr