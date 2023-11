Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 26.11.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Trunkenheit im Straßenverkehr In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten Polizeibeamte auf der Ekelser Straße in Südbrookmerland einen Pkw Peugeot aus Aurich. Während der durchgeführten Verkehrskontrolle wurde bei dem 38-jährigen Fahrzeugführer aus Aurich Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt.

Sonstiges

Fehlanzeige

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

Unerlaubt die Unfallstelle verlassen (I) Norden - Auf dem Großraum-Parkplatz P1 in Norddeich ist es in der Zeit zwischen dem 16.11. und dem 25.11. zu einer Unfallflucht gekommen. Ein dort abgestellter schwarzer Daimler E 350 CDI mit FR-Städtekennung wurde im hinteren linken Bereich beschädigt. Mutmaßlich dürfte der Schaden durch einen anderen Pkw im Rahmen eines Parkvorganges verursacht worden sein. Der Verursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden (Tel. 04931-9210) zu melden.

Unerlaubt die Unfallstelle verlassen (II) Norden- Auf dem Parkdeck des Einkaufszentrums Norder Tor ist es am Samstag in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 18:15 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Ein dort abgestellter blauer VW T-Roc wurde im Bereich der Fahrertür beschädigt. Mutmaßlich könnte dieser Schaden durch die Tür eines daneben abgestellten Kfz entstanden sein. Ein Verursacher hat sich nicht zu erkennen gegeben. Mögliche Zeugen des Vorfalls mögen sich bei der Polizei in Norden melden (Tel. 04931-9210).

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Krummhörn - Am Samstag gegen 19:35 Uhr ist es auf der Landesstraße zwischen Rysum und Wybelsum zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Emden ist mit seinem Toyota Auris nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben geraten. Der Mann ist unverletzt geblieben. Während der polizeilichen Unfallaufnahme wurde Alkoholeinfluss bei ihm festgestellt. Ein erster Test vor Ort ergab eine Atemalkoholkonzentration von fast 1,9 Promille. Dem 44-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

Fehlanzeige

Sonstiges

Fehlanzeige

