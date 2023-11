Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ochtersum - Betrunken gefahren/Wittmund - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Ochtersum - Betrunken gefahren

In der Nacht zu Freitag ist ein Autofahrer alkoholisiert durch Ochtersum gefahren. Polizeibeamten hielten den 22-Jährigen gegen 1.10 Uhr auf der Esenser Straße an. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Autofahrer alkoholisiert war. Ein entsprechender Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,8 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wittmund - Unfallflucht

Am Donnerstag ist in Wittmund ein Unfallverursacher geflüchtet. In der Zeit von 10 Uhr bis 11 Uhr fuhr ein derzeit unbekannter Autofahrer gegen einen schwarzen VW und beschädigte ihn hinten rechts. Abgestellt war der VW zu dem Zeitpunkt auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Bürgermeister-Schoon-Straße. Nach dem Unfall entfernte sich der Unfallverursacher, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 in Verbindung zu setzen.

