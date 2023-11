POL-AUR: Norden - Nach Unfall geflüchtet

Aurich/Wittmund (ots) - Landkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen Aurich - E-Scooter entwendet Unbekannte entwendeten am Mittwoch in der Zeit von 06:30 Uhr bis 15:45 Uhr einen E-Scooter. Das Fahrzeug wurde am ZOB in Aurich in der Kleinen Mühlenwallstraße abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert. Zeugen ...

