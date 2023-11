Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - E-Scooter entwendet, Alkoholisiert mit Fahrrad unterwegs, Wiesmoor - Mülltonnenbrand greift auf Hausunterstand über

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - E-Scooter entwendet

Unbekannte entwendeten am Mittwoch in der Zeit von 06:30 Uhr bis 15:45 Uhr einen E-Scooter. Das Fahrzeug wurde am ZOB in Aurich in der Kleinen Mühlenwallstraße abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606-215 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Alkoholisiert mit Fahrrad unterwegs In der Nacht zu Donnerstag wurden Beamte der Polizei Aurich auf einen 25-Jährigen Fahrradfahrer aufmerksam, welcher auf der Gräfin-Anna-Straße in Aurich unterwegs war. Der 25-Jährige fuhr starke Schlangenlinien und kam des Öfteren beinahe zu Fall. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Polizisten. Der Test ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt wurde untersagt. Weiterhin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Brandgeschehen

Wiesmoor - Mülltonnenbrand greift auf Hausunterstand über Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am gestrigen Morgen in der Ersten Reihe in Wiesmoor gegen 07:00 Uhr eine Mülltonne in Brand, welche sich im Bereich eines an ein Wohnhaus angrenzenden Unterstands befand. Das Feuer griff auf weitere Mülltonnen und schließlich auch auf das Ständerwerk des Unterstandes über. Der Brand wurde rechtzeitig durch alarmierte Kräfte der Feuerwehr gelöscht, so dass ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindert werden konnte. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

