Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Unfall mit Leichtverletzten /Ihlow - Zusammenstoß mit Gitter /Aurich - Unfall mit Reisebus

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Unfall mit Leichtverletzten

Gegen 14.10 Uhr kam es am Montag in Großefehn zu einem Unfall. Eine 21-jährige Opel-Fahrerin fuhr auf dem Postweg in Richtung Spetzerfehn. In Ostgroßefehn wollte sie nach links in die Kanalstraße Süd einbiegen. Dabei übersah sie eine 44-jährige VW-Fahrerin, welche ihr entgegenkam und Vorfahrt hatte. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Beide Fahrerinnen verletzten sich durch den Unfall leicht und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Ihlow - Zusammenstoß mit Gitter

Am Montag ist ein Autofahrer in Ihlow gegen ein Umrandungsgitter eines Wassertanks gefahren. Nach ersten Erkenntnissen hat jemand in der Zeit von 17.45 Uhr bis 17.55 Uhr ein Umrandungsgitter auf der Kirchdorfer Straße verloren haben. Ein 23-jähriger VW-Fahrer, der in Richtung Ihlowerfehn fuhr, konnte ein Zusammenstoß mit dem Gitter nicht mehr verhindern. Die Polizei sucht nun den Besitzer, der das Umrandungsgitter verloren hat. Hinweise bitte an die Polizei Aurich unter 04941 606215.

Aurich - Unfall mit Reisebus

Am Montag gab es eine Unfallflucht in Aurich. Gegen 15.25 Uhr fuhr ein Reisebus in der Burgstraße in Richtung Fußgängerzone. Der derzeit unbekannte Busfahrer bog anschließend nach links in die Bahnhofstraße ab. Dabei touchierte er einen am Seitenrand abgestellten grünen VW Transporter und beschädigte den linken Außenspiegel. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Busfahrer, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Polizei sucht nun den weißen Reisebus mit Berliner Städtekennung oder den Fahrer des Busses. Hinweise werden von der Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell