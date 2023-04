Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brände im Stadtgebiet/Jugendliche attackieren 29-Jährigen/Einbruch in Stadtbücherei

Lüdenscheid (ots)

Am Montag kam es im Stadtgebiet zu mehreren Bränden. Gegen 22:00 Uhr stellte der Besitzer eines Mercedes einen Brand an seinem in der Buckelsfelder Straße parkenden Fahrzeug fest. Ein unbekannter Täter hatte dort im Bereich eines Reifens einen Brand gelegt. Der Besitzer konnte das Feuer selbständig löschen. Gegen 22:00 Uhr brannte in der Altenaer Straße ein Altpapiercontainer. Am Container entstand ein Sachschaden eines niedrigen dreistelligen Betrages. Im Hinterhof eines Restaurants an der Heefelder Straße brannte am frühen Dienstagmorgen, gegen 00:25 Uhr, ein Stapel Holzplatten. Das Feuer breitete sich in der Folge aus und ging auf ein Vordach, die Fassade und einen Technikraum über. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Konkrete Täterhinweise liegen bei den drei Bränden nicht vor. Ob Zusammenhänge zwischen den Bränden bestehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ermittelt im Falle des brennenden Fahrzeugs und des Restaurants wegen Brandstiftung und im Falle des Containers wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizei in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

Drei Jugendliche haben nach einem Streit in einem Bus des Schienenersatzverkehrs an der Knapper Straße einen 29-Jährigen attackiert. Die unbekannten Jugendlichen hatten den Lüdenscheider zuvor angepöbelt, weil er angeblich "dumm geschaut" habe. Nach einem kurzen Wortgefecht schlugen und traten die Drei auf den Mann ein. Anschließend stiegen sie aus und rannten in unbekannte Richtung davon. Zeugen filmten den Vorfall. Die Videos werden im Zuge der Ermittlungen ausgewertet. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt. (schl)

Über das Wochenende verschafften sich Unbekannte auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zur Stadtbücherei am Graf-Engelbert-Platz. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen. Zudem versuchten sie einen Kassenautomaten aufzuhebeln. Sie scheiterten allerdings mit diesem Vorhaben. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Täterhinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

