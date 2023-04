POL-MK: "Hallo Mama/Papa.."- Betrug erfolgreich/Graffiti an Garagenwand

Schalksmühle (ots) - Metalldiebe brachen über das Wochenende in eine Firma in der Straße Golsberg ein, indem sie eine Scheibe einschlugen. Aus der Firma entwendeten sie im Anschluss mehrere Kilogramm Metall. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Einbruchs, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise können unter 02353/9199-0 an die Polizei in Halver gegeben werden. (schl) Rückfragen bitte an: ...

mehr