Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hinte - Zeugen nach Unfall gesucht/Südbrookmerland - Zusammenstoß mit Fahrrad/Südbrookmerland - Unfall/Aurich - Unfallflucht/Hinte - Unfall im Gegenverkehr

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Hinte - Zeugen nach Unfall gesucht

Am Dienstagmorgen wurde ein Mann in Hinte angefahren. Ein derzeit unbekannter Autofahrer wollte gegen 8.30 Uhr durch eine Baustellenabsperrung in der Hans Böckler Allee fahren. Ein Sicherheitsmann, der sich dem Autofahrer in den Weg stellte, wurde durch den Unbekannten angefahren und leicht verletzt. Der Fahrer flüchtete anschließend in einem blauen Auto mit Auricher Städtekennung. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden.

Südbrookmerland - Zusammenstoß mit Fahrrad

In Südbrookmerland kam es am Montagmorgen zu einem Zusammenstoß zwischen einer Auto- und einer Radfahrerin. Eine 56-jährige VW-Fahrerin wollte gegen 9.50 Uhr von der Marktstraße in den Ritzweg einbiegen. Dabei übersah sie die vorfahrtsberechtigte 76-jährige Pedelec-Fahrerin, welche daraufhin stürzte und sich leicht verletzte.

Südbrookmerland - Unfall

Am Montagmittag ist es zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 27-jährige Peugeot-Fahrerin fuhr auf der Auricher Straße in Richtung Emden. Aus Unachtsamkeit fuhr sie einem 77-jährigen Ford-Fahrer hinten auf. Eine 72-jährige Beifahrerin im Ford wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

Aurich - Unfallflucht

In Aurich ist am Montag ein Unfallverursacher geflüchtet. Gegen 12.45 fuhr ein derzeit unbekannter Autofahrer auf der Straße Breiter Weg in Richtung Von-Jhering-Straße. Auf Höhe der Hausnummer 19 touchierte der Fahrer einen am Seitenrand abgestellten schwarzen Nissan und beschädigte den Außenspiegel sowie dessen Stoßstange vorne links. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Hinte - Unfall im Gegenverkehr

In Hinte stießen am Montag zwei Autos zusammen. Eine 56-jährige Nissan-Fahrerin fuhr auf der Straße Krummer Weg in Richtung Gewerbestraße. Gegen 12.35 Uhr geriet sie in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem 50-jährigen Ford-Fahrer zusammen. Der Fahrer sowie ein 9-jähriger Mitfahrer werden leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

