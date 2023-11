Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hinte - Zeugen nach Unfall gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Bereits am Donnerstag hat es eine Unfallflucht in Hinte gegeben. Ein 19-jähriger Autofahrer fuhr in seinem roten VW Golf auf der Loppersumer Straße in Richtung Loppersum. Gegen 17 Uhr kam ihm ein schwarzer BMW entgegen. Auf Höhe Suurhusen stießen die Außenspiegel der beiden Autos zusammen. Der Fahrer des schwarzen BMW, mit Norder Städtekennung, entfernte sich nach dem Unfall, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen. Hinweise bitte an die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210.

