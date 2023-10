Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Werler Straße Ecke Theodor-Heuss-Platz wurden am Dienstag, 17. Oktober, 8.58 Uhr, zwei Personen leicht verletzt.

Ein 60 Jahre alter Bottroper war in einem Mitsubishi auf der Werler Straße in Fahrtrichtung Norden unterwegs, als er an der Kreuzung aufgrund einer roten Ampel abbremste. Dabei kollidierte ein hinter ihm fahrender VW mit dem Mitsubishi.

Der 60 Jahre alte Fahrer des VW und die 34 Jahre alte Beifahrerin des Mitsubishi-Fahrers verletzten sich leicht. Der Hammer und die Frau aus Gladbeck wurden zur ambulanten Behandlung mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell