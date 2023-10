Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Diebstahl in der Gustav-Heinemann-Straße - 38-Jähriger in Haft

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem er am Montag, 16. Oktober, gegen 10.45 Uhr, in der Gustav-Heinemann-Straße den Rucksack einer Frau aus deren Büro stahl, landete ein 38-Jähriger in Haft.

Der Mann ohne festen Wohnsitz verschaffte sich Zugang zu dem Büro der Frau, entwendete einen Rucksack und flüchtete letztendlich mit einem Mobiltelefon und Bargeld als Diebesgut - den Rucksack ließ er im Treppenhaus zurück.

Beamte der Polizei konnten den Dieb im Rahmen eines Einsatzes in der Martin-Luther-Straße antreffen und festnehmen: Er wurde noch am selben Tag in die JVA gebracht. (ds)

