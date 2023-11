POL-AUR: Friedeburg - Berauscht unterwegs

Landkreis Aurich (ots) - Brandgeschehen Osteel - Müllcontainer in Brand Am Sonntagabend hat es in Osteel gebrannt. Gegen 22.40 Uhr wurde in der Fabriciusstraße ein brennender Müllcontainer sowie eine brennende Mülltonne entdeckt. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Hinweise zu dem Feuer geben können oder diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden ...

mehr