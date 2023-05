POL-HA: Motorradfahrer gerät beim Bremsen ins Rutschen und fährt auf Auto auf

Hagen-Altenhagen (ots) - Bei einer häuslichen Gewalt in Altenhagen erlitt eine Frau leichte Verletzungen und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Am Montag (08.05.) gegen 17.15 Uhr kam es auf offener Straße zu einem Streit mit ihrem Ex-Freund. Der 25-Jährige habe ihr bei der Auseinandersetzung zwei Mal mit der Faust in das Gesicht geschlagen. ...

