Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin bei häuslicher Gewalt auf offener Straße leicht verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

Bei einer häuslichen Gewalt in Altenhagen erlitt eine Frau leichte Verletzungen und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Am Montag (08.05.) gegen 17.15 Uhr kam es auf offener Straße zu einem Streit mit ihrem Ex-Freund. Der 25-Jährige habe ihr bei der Auseinandersetzung zwei Mal mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Hierbei habe der Mann nach Angaben der Hagenerin Handschuhe getragen. Anschließend habe ihr Ex-Freund sie am Kragen ihres Pullovers ergriffen und diesen dann ein Stück eingerissen. Die Polizei konnte den 25-Jährigen nicht mehr antreffen. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige gegen den Mann - er erhält zudem ein Rückkehrverbot für das Zuhause der Hagenerin. (arn)

