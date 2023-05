Polizei Hagen

POL-HA: 38-Jähriger schießt mehrfach mit Schreckschusswaffe in die Luft - Beamte stellen Pistole und Munition sicher

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein 38-jähriger Mann schoss am Samstagabend (06.05.2023) auf einem Parkplatz in Hohenlimburg mehrfach mit einer Schreckschusspistole in die Luft. Gegen 22.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei zu einem Parkplatz in der Berliner Allee und sagte, dass er mehrere Schussabgeben gehört hat. Auf dem beschriebenen Parkplatz erkannten die Polizisten zwei abgestellte Autos, bei denen das Licht eingeschaltet war. In einem der beiden PKW saß der 38-jährige Mann. Im Fußraum auf der Beifahrerseite fanden die Beamten einen Waffenkoffer, in dem sich eine Schreckschusspistole befand. Im Kofferraum des Fahrzeugs fanden sie außerdem mehrere Verpackungen mit Platzpatronen. Eine geöffnete Verpackung sowie mehrere Patronenhülsen lagen auf dem Boden vor dem Auto verteilt. Der 38-Jährige war nicht im Besitz eines Waffenscheins. Die Beamten stellten die Waffe sowie die dazugehörige Munition sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

