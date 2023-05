Polizei Hagen

POL-HA: Kind schaut auf Handy und läuft vor einen Bus

Hagen-Boele (ots)

Montag (08.05.) gegen 16 Uhr wollte ein 8-jähriger Junge auf der Schwerter Straße die Fahrbahn in Richtung Boeler Markt überqueren. Er schaute dabei nach bisherigem Stand der Ermittlungen auf sein Handy und lief durch die Ablenkung vor einen herannahenden Bus. Der 59-jährige Fahrer bremste stark, versuchte dem Kind auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Junge erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die medizinische Versorgung des 8-Jährigen, eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus war nicht notwendig. Der Hagener konnte noch an der Unfallstelle an seine Mutter übergeben werden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell