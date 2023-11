Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich

Wittmund für Sonntag, den 19.11.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl aus Pkw, Zeugen gesucht In der Zeit von Freitagabend bis Samstagvormittag wurde in der Blumenstraße auf bislang unbekannter Weise aus einem verschlossen Pkw diverse Gegenstände entwendet. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Aurich mögliche Zeugen, sich fernmündlich unter Tel.: 04941-6060 zu melden.

Aurich - Diebstahl auf Friedhof

Am Samstagvormittag wurde der Diebstahl eines Bronzeengels von einem Grab auf einem Friedhof an der Moordorfer Straße mitgeteilt. Die Tatzeit kann auf die zurückliegenden vier Wochen eingegrenzt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein bislang unbekannter Täter den mit der Grabplatte fest verbunden Bronzeengel mit einem unbekannten Gegenstand von der Grabplatte gelöst und entwendet. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Aurich mögliche Zeugen, sich fernmündlich unter Tel.: 04941-6060 zu melden.

Aurich - Brand mehrerer Mülltonnen

Am Samstagmorgen kam es zunächst in der Osterstraße zu einem Brand von mehreren Mülltonnen. Diese gerieten auf bislang unbekannter Weise in Brand. Durch das Feuer wurden die Außenwand und ein Fenster eines angrenzenden Gebäudes sowie eine freistehende Mauer beschädigt. Noch während der Sachverhaltsaufnahme werden die eingesetzten Polizeibeamten von der eingesetzten Feuerwehr auf weitere brennende Mülltonnen in der Marktstraße hingewiesen. Dort gerieten nach ersten Erkenntnissen aus bislang ungeklärter Ursache ebenfalls mehrere Mülltonnen in Brand. Durch das Feuer wurde das angrenzende Gebäude sowie eine Hecke leicht beschädigt. Beide Brände konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Aurich mögliche Zeugen, sich fernmündlich unter Tel.: 04941-6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Geparkten Pkw angefahren, Zeugen gesucht Am Samstagvormittag wurde in der Esenser Straße im Bereich der Innenstadt ein am rechten Fahrbahnrand abgestellter Pkw VW Golf angefahren und der linke Außenspiegel beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich bei der der Polizei Aurich unter Tel.: 04941-6060 zu melden.

Aurich - Geparkten Pkw angefahren, Zeugen gesucht Am Samstagnachmittag wurde in der Burgstraße in Aurich ein ordnungsgemäß abgestellter VW Transporter beim Vorbeifahren durch einen weißen Reisebus seitlich touchiert und beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich bei der der Polizei Aurich unter Tel.: 04941-6060 zu melden.

Sonstiges

- Fehlanzeige

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige

Sonstiges

- Fehlanzeige

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

Verkehrsunfall

Am Samstagabend kam es in Neuschoo auf dem Kummerweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 30jähriger Pkw-Fahrer aus Berumbur kam auf dem Weg von Blomberg in Richtung Willmsfeld mit seinem Pkw Mitsubishi Colt ausgangs einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Straßengraben. Der Fahrer wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Am Pkw entstand Totalschaden.

Sonstiges

- Fehlanzeige

