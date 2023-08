Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Außergewöhnlicher Hausbesuch

Offenburg (ots)

Über den ein oder anderen tierischen Besucher lässt sich in den meisten Fällen hinweg sehen. Was eine Frau aus Oppenau in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch jedoch erleben musste, liegt für die meisten fernab der Realität. Gegen 2.15 Uhr ging bei den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch ein Notruf einer Seniorin ein, welche von vielen Vögel in ihrer Wohnung berichtete. Mehrere Versuche, die ungebetenen Gäste aus ihrer Wohnung zu scheuchen seien bisher missglückt. Vor Ort eingetroffen, mussten die Polizisten der alarmierten Streifenbesatzung feststellen, dass sich in der Wohnung der älteren Frau in der Tat mehrere Tiere aufhielten. Bei genauerem Hinsehen handelte es sich bei den "Vögeln" jedoch um schätzungsweise 20 junge Fledermäuse. Die Seniorin hatte zuvor wohl beim Lüften die Fenster offen gelassen, sodass die kleinen Tierchen von dem Licht angezogen wurden. In ihrem neuen Zuhause angekommen, versteckten sich einige der nachtaktiven Säugetiere hinter den Vorhängen im Wohnzimmer, weshalb es für die Polizisten zunächst schwierig war, diese wieder nach draußen zu locken. Nach längerem Bemühen konnten die meisten Jungtiere aber glücklicherweise wieder in ihre Freiheit entlassen werden.

/gi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell