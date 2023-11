Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 18.11.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

-Fehlanzeige-

Verkehrsgeschehen

Aurich - Nach Kollision einfach weitergefahren.

Ein 23-jähriger Südbrookmerländer befuhr am Freitagnachmittag die Utlandshörner Straße in von Georgsfeld in Richtung Aurich. In einem Kurvenbereich kam ihm ein Pkw entgegen, der in seine Fahrbahn hineingeriet. Der 23-Jährige wich auf den Seitenstreifen aus und touchierte einen Leitpfosten, wodurch sein Pkw beschädigt wurde. Der andere Pkw setzte seine Fahrt fort. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich mutmaßlich um einen schwarzen VW Golf gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei Aurich (Tel.: 04941-606215) mitzuteilen.

Aurich - Geparkten Pkw angefahren, Zeugen gesucht.

In der Zeit von Montagmorgen bis Donnerstagabend wurde in der Jahnstraße ein geparkter Citroen augenscheinlich angefahren und an der Beifahrerseite beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort. Zeugen, die eventuell Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich (Tel.: 04941-606215) in Verbindung zu setzen.

Aurich - Spiegel vom geparkten Pkw abgefahren, ebenfalls Zeugen gesucht.

Am Samstagvormittag wurde von einem an der Esenser Straße, in Höhe des dortigen Sonderpostenmarktes, geparkten VW Golf der linke Seitenspiegel von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer abgefahren. Auch hier hat sich der Unfallverursacher vom Unfallort entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei Aurich (Tel.: 04941-606215) zu melden.

Großefehn - Verletzte nach Vorfahrtsmissachtung.

Am Freitagabend kam es auf dem Postweg, Höhe Einmündung Oldendorfer Straße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen aus der Gemeinde Großefehn verletzt wurden. Eine 48-Jährige wollte mit ihrem Pkw vom Postweg nach links in die Oldendorfer Straße abbiegen und übersah dabei den aus der Gegenrichtung kommenden, in Richtung Holtrop fahrenden Pkw eines 37-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Pkw-Fahrer leicht verletzt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand zudem ein hoher Sachschaden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Zigarettenautomat aufgebrochen.

In der Nacht zu Samstag wurde ein Zigarettenautomat im Addinggaster Weg in Norden aufgebrochen. Die polizeilichen Ermittlungen diesbezüglich wurden aufgenommen. Die Schadenshöhe ist bislang unklar. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden zu melden, Tel.: 04931/921-0.

Verkehrsgeschehen

Norden - Verkehrsunfallflucht.

Bei einer Verkehrsunfallflucht in Norden ist am Freitagvormittag ein VW Transporter beschädigt worden. Das Fahrzeug war in der Zeit von 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr im Hollweg in Norden am Fahrbahnrand abgestellt und wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931/921-0 entgegen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

-Fehlanzeige-

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Fahranfänger unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln.

Ein 19-jähriger Fahranfänger war am Freitagabend alkoholisiert und berauscht unterwegs. Die Polizei hielt den Autofahrer gegen 23:30 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Friedeburg an. Trotz der für ihn geltenden 0,0 Promille-Grenze wurde bei einem Atemalkoholtest festgestellt, dass der junge Mann aus dem Landkreis Leer Alkohol getrunken hatte. Der Test ergab eine Alkoholkonzentration von über 0,2 Promille. Außerdem verlief bei ihm ein Drogenvortest positiv. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wittmund - Verkehrsunfall mit verletzten Personen.

Zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten ist es am Freitagmittag gegen 13:00 Uhr in der Ortschaft Buttforde gekommen. Eine 55-jährige Wittmunderin befuhr mit ihrem Pkw die K16 Erichswarfen aus Richtung Buttforde kommend in Richtung Werdum. Als sie beabsichtigte, nach links in die Straße Helsenwarfen abzubiegen, übersah sie eine entgegenkommende 62-jährige Nissan-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der PKW der Wittmunderin im Bereich der Hinterachse getroffen, drehte sich einmal um die eigene Achse und kam im Entwässerungsgraben an der Straße Helsenwarfen zum Stillstand. Der entgegenkommende Nissan drehte sich ebenfalls einmal um die eigene Achse und wurde an der Front erheblich beschädigt. Die beiden Pkw-Fahrerinnen wurden verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Der Gesamtschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell