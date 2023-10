POL-FR: Freiburg im Breisgau: Motorrollerfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots) - FREIBURG STADT Am Sonntagvormittag, 15. Oktober 2023, konnte die Polizei einen mutmaßlichen Fahrraddieb in Freiburg vorläufig festnehmen. Zeugen verständigten gegen 09:15 Uhr die Polizei und teilten mit, sie hätten beobachtet wie eine Person, in der Bismarckallee, ein Fahrradschloss mit einem unbekannten Werkzeug aufbrach und anschließend in Richtung Friedrichstraße mit dem entwendeten Fahrrad ...

