POL-DN: Erneuter Kupferdiebstahl an Kapelle

Düren (ots) - Am Freitag, 23.09.2023 entwickelte sich gegen 22:45 Uhr ein Dachstuhlbrand am Gebäude Lessingstraße 2 in Düren. Hierbei brannte der Dachstuhl vollständig aus. Flammen drohten auf die Nebengebäude überzugreifen. Durch intensiven Löschwassereinsatz konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude jedoch verhindert werden. Allerdings erlitt das Nebengebäude Lessingstraße 4 durch den Löschwassereinsatz ebenfalls ein Gebäudeschaden. Das ...

