POL-DN: Pkw im Feld durch tiefstehende Sonne

Nideggen (ots)

Nideggen- Bei einem Alleinunfall auf der K47 wurden am frühen Freitag zwei Personen leicht verletzt. Nach Angaben der Unfallverursacherin soll der Tiefstand der Sonne unfallursächlich gewesen sein. Gegen 17:55 Uhr befuhr eine 18-jährige Autofahrerin die K47 aus Richtung Muldenau in Richtung L250. Im Kurvenausgang einer leichten Rechtskurve wurde die Fahrzeugführerin von der tiefstehenden Sonne geblendet, so dass diese ihr Fahrzeug stark abbremste. Dabei verlor sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dadurch kippte das Fahrzeug auf die linke Fahrzeugseite und kam im Feld zum Stillstand. Durch den Unfall wurde die Fahrzeugführerin sowie der Beifahrer leicht verletzt. Beide Personen wurden vorsorglich mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

Der entstandene Sachschaden am Pkw und einem Weidezaun beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

