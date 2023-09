Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Unlingen - Dieb plündert Opferstock

Am Samstag soll ein 25-Jähriger Geld aus einer Kirche bei Unlingen gestohlen haben.

Ein Zeuge bemerkte, dass aus einem Opferstock in der Kirche in Göffingen Geld fehlte. Unmittelbar zuvor, gegen 12.30 Uhr, war einer Zeugin vor der Kirche in der Schlossstraße ein dunkler Seat Alhambra mit rumänischem Kennzeichen aufgefallen. Der Polizei Riedlingen (Tel.07371/938-0) gelang es aufgrund der Hinweise und einer Personenbeschreibung einen 25-jährigen Verdächtigen zu ermitteln. Der Mann soll wohl in der Vergangenheit mehrfach aus Opferstöcken Geld gestohlen haben. Den Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Hinweis:

Die Polizei ist bei ihrer Arbeit oft auf die Informationen von Zeugen angewiesen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, in einem Fall wie diesem Verantwortung zu übernehmen.

