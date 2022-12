LPI-EF: Einbrecher gestellt

Erfurt (ots) - Einbrecher hatten es von Freitag auf Samstag auf eine Bäckereifiliale in der Erfurter Andreasvorstadt abgesehen. Die Täter verschafften sich auf bisher ungeklärte Art und Weise Zutritt in das Objekt. Anschließend entwendeten sie einen größeren dreistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei sicherte zahlreiche Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr