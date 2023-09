Polizei Düren

POL-DN: Busfahrer bei Schlichtungsversuch verletzt

Düren (ots)

Düren. Am späten Samstagabend gegen 22:35 Uhr kam es in einem Linienbus in der Dürener Innenstadt zu einem Gerangel unter vier männlichen Personen. Aufgrund des alkoholisierten Zustandes der Personen wollte der Busfahrer, ein 33-jähriger aus Heimbach, die Personen beruhigen. Dabei wurde der Busfahrer durch Schläge im Gesicht verletzt. Danach flüchteten die Personen aus dem Bus und entwendeten zuvor einen kleinen Geldbetrag aus der Kasse. Alle Personen konnten nur wenig später festgenommen werden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

