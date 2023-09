Polizei Düren

POL-DN: Dachstuhl im Vollbrand

Düren (ots)

Am Freitag, 23.09.2023 entwickelte sich gegen 22:45 Uhr ein Dachstuhlbrand am Gebäude Lessingstraße 2 in Düren. Hierbei brannte der Dachstuhl vollständig aus. Flammen drohten auf die Nebengebäude überzugreifen. Durch intensiven Löschwassereinsatz konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude jedoch verhindert werden. Allerdings erlitt das Nebengebäude Lessingstraße 4 durch den Löschwassereinsatz ebenfalls ein Gebäudeschaden. Das Gebäude Lessingstraße 2 ist unbewohnbar und einsturzgefährdet. Personen kamen bei dem Großbrand nicht zu schaden und konnten rechtzeitig evakuiert werden. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Die August-Klotz-Straße war für den Fahrzeugverkehr bis 09:00 Uhr gesperrt. Die Brandursache ist noch unklar. Eingesetzt waren alle Löschgruppen der Feuerwehr Düren, das THW, das Tiefbauamt und die Polizei Düren.

