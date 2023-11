Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Zeugen gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Zeugen gesucht

Am Montag hat ein LKW-Fahrer einen Unfall in Wiesmoor verursacht. Ein derzeit unbekannter LKW-Fahrer fuhr auf der Hauptstraße in Richtung Friedeburg. Unmittelbar nach der Einmündung zum Kornblumenweg beschädigte er drei Autos, die am Seitenrand, auf Höhe der Hausnummer 157, ordnungsgemäß abgestellt waren. Im Anschluss des Unfalls entfernte sich der Fahrer unerlaubt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem LKW geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wiesmoor unter 04944 914050 zu melden.

