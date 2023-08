Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Frau holt renitenten Mann beim Polizeirevier ab und beschimpft Polizeibeamte

Heidelberg (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 03.35 Uhr kam es in Heidelberg am Bismarckplatz zunächst zu einem verbalen Streit, wobei sich zwei Personengruppen gegenseitig "Nettigkeiten" an den Kopf warfen. Damit nicht genug, mündete der zunächst verbal geführte Streit in Handgreiflichkeiten. Ein 36jähriger Mann griff einen 48jährigen Mann mit einem Kniestoß gegen den Kopf an, wodurch der Geschädigte starke Kopfschmerzen verspürte. Eine medizinische Versorgung des Geschädigten war nicht von Nöten. Eine Augenzeugin der Tathandlung verständigte die Polizei, welche den Täter vor Ort festnehmen konnte. Hierbei ließ der jetzige Beschuldigte seinen Emotionen freien Lauf und titulierte die eingesetzten Polizeibeamten mit Schimpfwörtern. Zudem verweigerte er die Herausgabe seiner Personalien. Zur Durchführung weiterer strafprozessualer Maßnahmen musste der Täter letztendlich unter Zwang zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte verbracht werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der jetzige Beschuldigte freien Fuß gesetzt. Zuvor begab sich die Freundin des Beschuldigten eigenständig zum Polizeirevier-Mitte, um ihren Lebenspartner abzuholen. Auch ihr gelang es hierbei nicht, ihre negativen Emotionen im Zaum zu halten und die richtige Wortwahl gegenüber den Polizeibeamten des Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu treffen. Die Dame titulierte ebenfalls die Polizeibeamten mit zahlreichen Wörtern aus der Gossensprache.

Gegen den 36jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund Körperverletzung sowie Beleidigung eingeleitet. Das Verhalten der Freundin mündete ebenfalls in einer Anzeige aufgrund Beleidigung zum Nachteil der Polizeibeamten.

