Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Landesstraße 723, Gem. Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis): Verlorener Kfz-Anhänger führt zu Verkehrsunfall

Wiesloch (ots)

Gegen 21:45 Uhr am Samstagabend befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Ford Anhängergespann die Landesstraße 723 in Richtung Walldorf. Als er an der Ausfahrt zur Straße am Schwimmbad die Landesstraße verließ, kuppelte sich der gezogene Kfz-Anhänger vom Ford ab und blieb quer auf der Landesstraße stehen. Ein nachfolgender 63-Jähriger konnte seinen Mercedes nicht mehr rechtzeitig abbremsen, so dass er mit dem Anhänger zusammenstieß. Durch den Zusammenstoß entstand lediglich Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro am Mercedes. Als der Fahrer des Ford kurze Zeit später merkte, dass sein Anhänger nicht mehr an seinem Fahrzeug angekuppelt war, fuhr er die Strecke zurück und konnte an der Unfallstelle seinen leicht beschädigten Anhänger diesmal vorschriftsmäßig am Zugfahrzeug befestigen. Der 58-Jährige sieht nun einer Ordnungswidrigkeit entgegen.

Es kam kurzzeitig zu Verkehrsstörungen in Fahrtrichtung Walldorf aufgrund der beiden blockierten Fahrspuren.

