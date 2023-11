Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Marienhafe - E-Scooter entwendet/Ihlow - Betrug

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Marienhafe - E-Scooter entwendet

Unbekannte Täter haben am Montag einen E-Scooter in Marienhafe gestohlen. Das Fahrzeug der Marke Kettler stand in der Zeit von 9.50 Uhr bis 13.40 Uhr verschlossen vor einer Turnhalle in der Straße Speckweg. Hinweise werden von der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegengenommen.

Ihlow - Betrug

In Ihlow ist es am Montag zu einem Betrugsfall gekommen. Eine 57-Jährige Frau bekam eine Nachricht von ihrer vermeintlichen Tochter. In dem Glauben, dass die Tochter sich in einer Notlage befinden würde, überwies die Frau einen Betrag im unteren vierstelligen Eurobereich.

