POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Rollerfahrer gestürzt

Am Dienstag rutschten einem 44-jährigen in Herbrechtingen die Räder auf Split weg.

Gegen 22.50 Uhr fuhr der 44-Jährige mit seinem Kleinkraftrad in der Straße Ziegelei. Wie er später der Polizei berichtete, rutschten ihm in einer Kurve die Räder auf Rollsplitt weg. Er verlor die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Dabei zog er sich Schürfwunden an Händen und Beinen zu. Rettungskräfte brachten denn Mann vorsorglich in ein Krankenhaus. An dem noch fahrbereiten Zweirad entstand Sachschaden von rund 400 Euro.

Schutzkleidung und Helm sind obligatorisch und sollten Standard sein. Protektoren nehmen die Aufprallenergie auf und verteilen sie auf eine größere Fläche. Bestenfalls können so Brüche vermieden und Prellungen reduziert werden. Bei einem unverhofften Sturz vom Motorrad haben die Hände zwangsläufig Bodenkontakt. Denn Gesetzen der Gravitation kann man nicht entkommen: Bei jedem Sturz sind die Hände unweigerlich betroffen. Deshalb gehören zu einer kompletten Ausrüstung eines Motorradfahrers selbstverständlich auch Handschuhe.

