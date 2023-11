Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Mittwoch den 22.11.23

Aurich/Wittmund (ots)

Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Mittwoch den 22.11.23

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Fußgängerin durch Unfall leicht verletzt

Am Dienstagabend wurde eine 61-Jährige Fußgängerin durch eine Kollision mit einem Pkw leicht verletzt. Die Fußgängerin war am rechten Fahrbahnrand der Hauptwieke Nord in Richtung Spetzerfehn unterwegs. Die Unfallverursacherin befuhr die Hauptwieke Nord mit ihrem Pkw in selber Richtung und übersah die Fußgängerin, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Die Fußgängerin wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus verbracht. Die 29-jährige Fahrzeugführerin erlitt einen Schock.

Großefehn - Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Am gestrigen Dienstag, zwischen 08:55 Uhr und 13:30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Rathauses der Gemeinde Großefehn ein Verkehrsunfall, in dessen Folge ein grauer Citroen an der rechten Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der unbekannte Verursacher touchierte mutmaßlich beim Ausparken den abgeparkten Citroen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu bemühen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941-606-215 zu melden.

Brandgeschehen

Norderney - Hoher Sachschaden durch Brand in einem Flugzeughangar

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet vermutlich in der heutigen Nacht ein Trecker in Brand, welcher sich in einem Flugzeughangar des Flugplatzes auf Norderney befand. Durch die daraus resultierende Hitzeentwicklung wurden auch ein Pkw sowie drei im Hangar abgestellte Kleinflugzeuge stark verrußt. Die an den Fahrzeugen entstandenen Folgeschäden sind noch nicht näher bekannt. Des Weiteren entstand an dem Flugzeughangar im Bereich des Brandausbruchsortes ein Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeitig auf ca. 1000000 EUR beziffert. Personen wurden infolge des Brandes nicht verletzt.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Mann stützt alleinbeteiligt mit E-Scooter und verletzt sich schwer

Am gestrigen Abend befuhr ein 35-Jähriger Wittmunder mit einem E-Scooter den Geh- und Fahrradweg der Jeverstraße in Richtung Wittmund. Dabei kam er zunächst auf den Grünstreifen und kollidierte im Anschluss mit der dortigen Leitplanke. Infolge dessen überschlug sich der Fahrer des E-Scooters und verletzte sich schwer. Da das Fahrzeug über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügte, der 35-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war und zusätzlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, muss er sich nun wegen mehreren Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Zur Beweissicherung wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde das Fahrzeug sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell