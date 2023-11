Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Widerrechtlich Müll entsorgt, Esens - Zeugen nach Unfall gesucht

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Widerrechtlich Müll entsorgt

Unbekannte entsorgten in der Zeit vom 03.11.2023 bis zum 07.11.2023 widerrechtlich Müll, darunter u.a. Sperrmüll und Altreifen, an der Harlebrücke am Seitenrand der Straße Dohusen in Wittmund. Die Polizei Wittmund hat die Ermittlungen wegen eines Umweltdelikts aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462-911-115 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Esens - Zeugen nach Unfall gesucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am gestrigen Mittwoch zwischen 11:50 Uhr und 12:35 Uhr. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte mit seinem Fahrzeug einen Mercedes, welcher am Norderwall in Esens ordnungsgemäß abgestellt wurde. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter 04462-911-115 zu melden.

