FW Moers: Löschzug Scherpenberg lädt am 20. August zum Brandschutztag ein

Feuerwehr zum Anfassen gibt es beim Brandschutztag des Löschzuges Scherpenberg am Sonntag, 20. August.

Von 11 bis 17.30 Uhr können kleine und große Besucherinnen und Besucher den Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr über die Schulter schauen.

Nach vier Jahren Zwangspause ist es am 20. August endlich wieder so weit: Der Löschzug Scherpenberg der Freiwilligen Feuerwehr Moers öffnet Tür und Tor und lädt alle aus dem Stadtteil und Feuerwehr-Interessierte zum Brandschutztag ein. Los geht es an der Cecilienstraße 38 um 11 Uhr.

Die kleinen und großen Besucherinnern und Besucher erwartet an jenem Tag ein abwechslungsreiches und darüber auch lehrreiches Programm: Bei mehreren Übungen mit dem FireTrainer zeigen die Aktiven des Löschzuges Scherpenberg, wie man sich bei Ausbruch eines Brandes richtig verhält. Wer möchte, kann an einem Reanimationstrainer unter Anleitung üben, wie man Menschen im lebensbedrohlichen Situationen wiederbelebt.

Außerdem ist in einem Rauchhaus zu sehen, wie sich bei einem Feuer tödlicher Brandrauch ausbreitet. Wie Kinder bei Notfällen und Bränden am besten reagieren, erklären die Feuerwehrleute kindgerecht bei der Brandschutzerziehung, mit der die ehrenamtlichen Wehrleute auch regelmäßig an den Moerser Kindergärten und Schulen zu Gast sind.

Für Kinder ist eine Hüpfburg aufgebaut, wer Hunger hat, für den gibt es Gegrilltes und Kuchen. Von 13 bis 15 Uhr codieren zudem die Bezirksbeamten der Moerser Polizei Fahrräder. Wer davon Gebrauch machen möchte, muss Ausweis und Kaufunterlagen des Rades mit dabei haben.

