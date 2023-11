Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Zeugen nach Einbruch gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Zeugen nach Einbruch gesucht

Nach einem Einbruch in Ihlow werden Zeugen gesucht. Die Tat ereignete sich bereits am 12. November 2023. Die Täter verschafften sich in der Zeit von 8.20 Uhr bis 9.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Lebensmitteldiscunter in der Friesenstraße. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell