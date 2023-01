Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Darmstadt (ots)

Am Dienstag, 11.01.23, ereignete sich in den Abendstunden in der Heinrichstraße in Darmstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein geparktes Fahrzeug von einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde.

Das unfallverursachende Fahrzeug stand nach dem Zusammenstoß zunächst quer auf der Fahrbahn der Heinrichstraße in Höhe der Wilhelm-Glässig-Straße.

Hinweise zu dem Unfallhergang und dem flüchtigen Unfallverursacher nimmt das 2.Polizeirevier Darmstadt unter der Telefonnummer 06151-969 41210 entgegen.

Berichterstatter: POK Keller

