POL-EL: Nordhorn - 84-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Salzbergen (ots) - Gestern zwischen 3.00 Uhr und 10.42 Uhr haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum eines Cafés in der Bahnhofstraße verschafft. Dabei entwendeten die Täter zwei Geldkassetten. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

